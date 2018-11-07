Исторический долг ФРГ: глава Бранденбурга рассказал, за что Германия благодарна России



Бранденбург, 7 ноября. Хорошие отношения Германии и РФ являются историческим долгом ФРГ, заявил премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке. В ходе торжественного приема в Государственной канцелярии Бранденбурга немецкий политик выразил слова благодарности всем, кто продолжает строить мосты между двумя государствами «в эти сложные времена».

Мероприятие посвящено открытию ХI Российско-Германского сырьевого форума, который проходит в столице федеральной земли Бранденбург — Потсдаме.

Войдке указал на важность проведения Российского-Германского сырьевого форума.

«Очень важно продолжать наш диалог, наши дискуссии с российскими друзьями, партнерами, — отметил премьер-министр. — Обсуждать, каким образом мы можем обеспечить себя в будущем энергоресурсами».

Форум является «важным мостом», который позволит углубить деловые контакты между странами, «лучше понять друг друга», сказал политик.

Войдке поблагодарил всех, кто не бросил работу по поддержанию хороших взаимоотношений с Россией и продолжает строить мосты между государствами в эти сложные времена. Российско-Германский сырьевой форум является одним из мостов и площадкой, позволяющей повысить уровень доверия.

Премьер-министр земли Бранденбург подчеркнул, что для немцев особо важны хорошие взаимоотношения с Россией. Он напомнил, что объединение ФРГ было бы невозможно без доверия со стороны СССР. Это стало огромным подарком для Германии на фоне того, что во Второй мировой войне Советский Союз потерял 24 миллиона погибших.

Отметим, что целью форума является улучшение делового климата, интенсификация научного сотрудничества, развитие стратегий эффективного использования полезных ископаемых, альтернативной энергетики.