Трамп победил, сражаясь на два фронта: стало ясно, зачем президент США перенес встречу с Путиным

Согласно предварительным итогам голосования 6 ноября в США, Демократическая партия получает утраченный еще в 2010 году контроль над нижней палатой Конгресса (пока — 219 подтвержденных мандатов из 435 против 193 республиканских), но терпит поражение в Сенате (43 кресла из 100 против 51) и на уровне отдельных штатов (15 избранных губернаторов против 20). То есть никаких сенсаций на промежуточных выборах в США не произошло, результаты полностью соответствуют прогнозам, и это само по себе — сенсация.

Федеральное агентство новостей разобралось, в чем смысл этой сенсации.

«Политический Суворов» современной Америки

Прежде всего, исход выборов — явно в пользу действующего главы Белого дома. Не будем забывать о том, что Дональд Трамп является «лидером меньшинства» — не только в США (напомним, что два года назад за него проголосовало 62 985 106 избирателей, в то время как его оппонент от Демократической партии Хиллари Клинтон получила поддержку 65 853 625 американцев), но и в собственной Республиканской партии.

Тем не менее, 45-й президент США умудряется побеждать, сражаясь на два фронта: не столько числом, сколько умением. Такой вот «генералиссимус Суворов» современной американской политики.

На президентских выборах 2016 года «Большой Дональд» добился оглушительной победы, сосредоточив свои усилия на «колеблющихся штатах» и полностью проигнорировав кампанию на «синих побережьях», северо-восточном и тихоокеанском, где позиции демократов были непоколебимы. В итоге, благодаря особенностям американской политической системы, его «минус три миллиона» голосов избирателей превратились в «плюс 77» голосов уполномоченных выборщиков от штатов.

Аналогичную картину можно было наблюдать и на midterm elections 2018. Трамп сосредоточил все свои усилия там, где от них достигался максимальный эффект, — то есть на выборах 33 сенаторов и в ключевых штатах, где переизбирали губернаторов, оставив без всякой президентской поддержки практически всех республиканских претендентов в конгрессмены.

Свое решение президент США объяснил чрезвычайно просто и доходчиво: «Их слишком много», — тем самым полностью возложив ответственность за этот политический сегмент на аппаратную машину «великой старой партии», где сосредоточены основные силы его оппонентов. И победил! Что нашло отражение в его очередной и для многих не вполне понятной твиттер-записи: «Огромный успех сегодня вечером! Всем спасибо!»

Проиграл Конгресс, но выиграл партию

Большинство оппонентов 45-го президента США и даже нейтральных наблюдателей сочли подобную оценку, мягко говоря, не вполне адекватной: мол, о каком успехе может идти речь, если нижняя палата Конгресса для республиканцев теперь потеряна минимум на четыре следующих года? Ведь вторую часть своего президентского срока нью-йоркскому миллиардеру предстоит провести с резко оппозиционным ему парламентом!

Все это, несомненно, так. И, одновременно, далеко не так. Потому что на этих выборах Трамп сражался не только и даже не столько против демократов, сколько против их единомышленников-«глобалистов» из собственной партии, которые точно так же представляют интересы «глубинного государства», как и «синие» сторонники Клинтон и Ко. И не столько за нижнюю палату Конгресса, сколько за собственное политическое будущее, которое, в случае разгромного поражения республиканских кандидатов на всех трех главных направлениях (Сенат, Палата представителей и губернаторы), было бы уничтожено.

Такой катастрофы удалось избежать — и даже победить на двух направлениях из трех. Поэтому успех «Большого Дональда» действительно является огромным, на максимуме возможного, и не вызывает никаких сомнений.

Оппоненты повержены: в частности, один из их лидеров, госсекретарь Республиканской партии Крис Кобах, проиграл губернаторскую гонку в Канзасе, а ведущий телепрограммы NBC (далеко не «протрамповского» медиа-ресурса) «Встреча с прессой» Чак Тодд, комментируя «по горячим следам» итоги выборов 6 ноября, признал, что президент перехватил управление «партией слона».

«Теперь Республиканская партия — партия Дональда Трампа», — заявил Тодд.

И это — чрезвычайно важное изменение в пользу президента США. Если прежний состав Палаты представителей согласованно атаковал его, невзирая на формальные партийные различия, то теперь эту «коалицию неоглобалистов» в нижней палате Конгресса можно считать разрушенной: выступать против Трампа там смогут только самые «упоротые» из республиканцев. То есть на самом деле «антитрамписты» из deep state сильно сократили свою зону влияния в законодательной власти.

Не менее важно и то, что гораздо большее число кресел конгрессменов теперь забронировали за собой до 2022 года те представители Демократической партии, которые поддерживают линию не Хиллари Клинтон, а «левака» Берни Сандерса. И многие из них уже заявили о том, что намерены «работать вместе» с представителями республиканского меньшинства. Это тоже огромная победа Трампа.

Есть еще два немаловажных момента состоявшихся выборов.

Это, во-первых, резкая активизация и поляризация политической жизни в США. Явка избирателей (правда, около 30 миллионов человек проголосовали досрочно) в некоторых штатах доходила до 60% и более, а в целом она, судя по всему, должна превысить 50% (на промежуточных выборах 2014 года она составила 36,4%).

Во-вторых, это не менее резкая поляризация политических предпочтений у различных социальных страт американского общества. За демократов, согласно данным социологических опросов, проголосовали 90% афроамериканцев, 77% избирателей азиатского происхождения и 68% латиноамериканцев, 87% представителей «сексуальных меньшинств», 70% атеистов, 65% лиц, имеющих послевузовское образование, 67% избирателей младше 30 лет и 66% жителей мегаполисов.

Если при такой поддержке противники 45-го президента США не смогли добиться решающего преимущества, то это значит, что его сторонники оказались мобилизованы в гораздо большей степени, чем два года назад.

«Похоже, Трамп нашел свою базу», — подтвердил Чак Тодд.

Что дальше?

В «высшей политической математике» Америки, как на уровне стратегии, так и на уровне тактики, Трамп, при всей его внешней эпатажности, разбирается чрезвычайно хорошо. Сегодня многим, пожалуй, стало окончательно ясно, зачем президент США перенес дату и место встречи с президентом России Владимиром Путиным, которые теперь состоятся не 11 ноября в Париже, а 20 ноября в Буэнос-Айресе. Жесткость 45-го хозяина Белого дома в ответ на предложение президента Франции Эммануэля Макрона, сделанное за двое суток до даты промежуточных выборов, могла слишком дорого обойтись во внутриполитическом плане: по ряду оценок, до пяти-семи мест конгрессменов и два-три губернаторских кресла…

Теперь же, разгромив внутрипартийную республиканскую оппозицию и, вместе с ней, межпартийную антитрамповскую коалицию в Конгрессе, укрепив свои личные позиции в Сенате и на уровне штатов, «Большой Дональд», несомненно, будет готовиться к президентским выборам 2020 года. И эта подготовка будет проходить в достаточно комфортных для него условиях, поскольку Сенат может блокировать любые решения демократического большинства в Палате представителей и этот блок будет невозможно преодолеть: квалифицированного большинства в 290 конгрессменов демократы точно не получат.

Поэтому, вопреки мнениям информационного «мейнстрима», Трамп после выборов 6 ноября получает гораздо большую «свободу рук», чем ранее. В том числе — и на российском направлении. Полагаю, что подтверждения этого вывода не слишком заставят себя ждать.