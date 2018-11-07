Мертвый кандидат-республиканец выиграл выборы в Неваде

Карсон-Сити, 7 ноября. Кандидат в 36-й округ Ассамблеи штата Невады Дэннис Хоф, умерший около месяца назад, только что выиграл выборы. Мертвый кандидат-республиканец набрал больше голосов, чем его соперница от Демократической партии Леся Романов, пишет The Nevada Independent.

Ранее Хоф выиграл праймериз, и его имя было в бюллетенях. Именно поэтому из списка кандидатов исключать Дэнниса Хофа после смерти не стали. Тем не менее, в избирательных участках были размещены предупреждения о том, что Хоф мертв. Однако мертвый республиканец все же набрал 68,3% голосов против 32% голосов, набранных живым демократом.

Согласно действующим правилам, его место в Ассамблее будет объявлено вакантным, так как победитель мертв. Республиканцы должны будут предложить замену Хофу.

Дэннис Хоф был обнаружен мертвым 16 октября. СМИ сообщали, что начинающий политик умер у себя дома на «Ранчо любви» в Неваде после вечеринки по случаю своего Дня рождения.

Хоф является знаменитым владельцем сети борделей в Неваде — в некоторых округах этого штата проституция разрешена. Хоф также прославился благодаря сериалу HBO Cathouse, основанном на жизни одного из его борделей.

Напомним, 6 ноября в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. Накануне дня голосования наблюдатели зафиксировали ряд нарушений. В штате Джорджия было начато расследование в отношении Демократической партии. По версии следствия, партия причастна к попытке взломать систему регистрации избирателей.

По итогам дня голосования будет полностью переизбрана нижняя палата Конгресса (435 мест). В Сенате переизбираются 33 сенатора из 100. В 36 штатах и на трех островных территориях США проходят выборы губернаторов и членов законодательных собраний.