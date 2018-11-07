Москалькова призвала поднять возраст получения прав на оружие в России

Москва, 7 ноября. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступает за повышение возраста, дающего права на оружие. Об этом она заявила в среду на встрече с журналистами.

«В вузах коллектив не ставится в известность о том, что тот или иной студент имеет оружие. Не требуется и характеристика из образовательного учреждения для получения разрешения на оружие. Возраст получения права на оружие должен быть повышен», — отметила Москалькова.

По словам омбудсмена, уровень безопасности в учебных заведениях сегодня снижен, потому что их охраняют ЧОПы, а не вневедомственная охрана.

7 ноября в Москве проходит очередной Координационный совет уполномоченных по правам человека. Совещание омбудсменов посвящено защите прав граждан на образование. Итогом заседания должен стать перечень рекомендаций. Татьяна Москалькова сообщила, что в них будут включены задачи по решению проблем материально-технического обеспечения образовательных учреждений, а также меры по повышению безопасности детей в детсадах, школах, колледжах и вузах.

Напомним, что, согласно российскому законодательству, граждане имеют право приобретать оружие после достижения 21 года.