Порошенко передал Андреевскую церковь Константинополю

Киев, 7 ноября. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об Андреевской церкви в Киеве, согласно которому храм передается в постоянное пользование Константинопольскому патриархату. Об этом говорится на сайте украинского парламента.

Согласно тексту документа, закон вступает в силу на следующий день после его опубликования. Пока в официальной прессе документ не появился. Андреевская церковь в Киеве построена в 1754 году на Андреевской горе. Она находится на правом берегу Днепра.

Напомним, Верховная рада Украины в октябре приняла этот закон со второй попытки. Отметим, что ранее Порошенко внес в Раду законопроект об передачи Андреевской церкви, чтобы «ускорить получение томоса».

Напомним, что ранее экзархи Константинополя пообещали президенту Украины подготовить объединительный собор для предоставления томоса на автокефалию. Представители Русской православной церкви неоднократно заявляли, что предоставление Украине автокефалии спровоцирует кровопролитие в стране.