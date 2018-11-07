Адвокат рассказал о трех женщинах в кабинете полицейских, изнасиловавших свою коллегу в Уфе

Уфа, 7 ноября. Адвокат Аслям Халиков, защищающий экс-полицейских, которых следственные органы подозревают в изнасиловании коллеги-дознавателя в Уфе, утверждает, что они невиновны в преступлении. По его словам, виновность его подзащитных исключает присутствие трех женщин во время изнасилования.

Юрист отметил, что в деле об изнасиловании имеются три свидетельницы. Присутствие трех дам, полагает Халиков, исключает версию с изнасилованием.

«Это, в моих представлениях, исключает нападение, — отметил адвокат. — Совместные корпоративы есть везде, абсолютно в каждой организации», передает телеканал «360».

В ночь на 30 октября 23-летняя сотрудница ОМВД России по Уфимскому району Башкирии подверглась нападению со стороны коллег – начальников полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц» и «Изнасилование». Среди подозреваемых уже бывшие начальники отделов МВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии, а также глава отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.