Путин заявил о необходимости перехода к рыночным способам регулирования в долевом строительстве

Москва, 7 ноября. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости уходить от различных схем в сфере долевого строительства и переходить к современным рыночным способам регулирования. Об этом глава РФ сообщил в ходе встречи с руководителем «Деловой России» Алексеем Репиком.

Российский лидер отметил, что главная задача в данном секторе — минимизация серьезных сбоев в объемах строительства.

«В то же время нам необходимо обеспечить безусловные интересы граждан, которые не должны страдать от различных схем или даже от отсутствия таковых, от того, с чем связаны риски долевого строительства», — подчеркнул Путин, уточнив, что надо обеспечить переход к современным рыночным способам регулирования.

Российский президент указал на то, что в этой отрасли также важна поддержка государства и понятные, прозрачные процедуры. Он сообщил, что обсудит с кабинетом министров меры поддержки в сфере строительства, а также назвал строительство «очень тонкой и чрезвычайно чувствительной вещью и для экономики, и для строительной отрасли, и для людей».