«Проблеска надежды нет»: политолог объяснил, почему Европарламент не отменит санкции против РФ

Европейскому парламенту предложили снять санкции с России. Соответствующую поправку в ежегодный доклад о реализации внешней политики ЕП внес итальянский депутат Марио Боргезио.



«ЕП считает, что в общих интересах ЕС и России укреплять отношения, соответствующие международному праву; считает также целесообразным снять санкции, наложенные на Россию, которые не достигают ничего, кроме экономического кризиса, который затрагивает экспортеров, и повышения нестабильности в сфере внешней политики и обороны», — гласит предложение.

По мнению политика от Италии, Европе необходимо пересмотреть подход в отношениях с восточными соседями, прежде всего с Россией.

Противоположной позиции придерживается другой депутат ЕП — Йоханнес Корнелис ван Баален. Он же внес в тот доклад поправку, в которой, напротив, призывает «продлевать санкции ЕС против России до тех пор, пока Россия не выполнит минские соглашения». Политик настаивает на том, что ЕС «держит открытым вариант дальнейших постепенных санкций, если Россия будет продолжать нарушать международное право».

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что весьма маловероятно, что Европарламент выступит за отмену санкций в адрес Москвы — всему виной сильное давление со стороны США.

«Проблеска надежды нет. Европарламент санкции не отменит; голосование будет таким, что санкции сохранятся. Санкции можно отменить только тогда, когда так скажет группа стран, лояльных к России, и заявит, что не будет выступать за продление ограничительных мер, а это Италия, Венгрия, Австрия и, возможно, Словакия. Но, к сожалению, им всячески рекомендуют этого не делать», — подчеркнул собеседник агентства.

Кроме того, по словам эксперта, Европа еще сама не до конца уверена в том, что ей удастся разрешить вопрос с антироссийскими санкциями.

«Они [Члены ЕП] не уверены, что даже если будут активно выступать против продления санкций, им удастся их отменить. Возможно, это приведет к гигантскому кризису в Евросоюзе и сделает его неуправляемым», — предположил политолог.

По словам Владимира Брутера, Москве и Брюсселю, как это ни странно, выгоднее придерживаться текущего положения дел, поскольку есть вероятность усугубления европейского кризиса.

«Это сложная конструкция говорит нам о том, что статус-кво, возможно, не худший вариант. Потому что, если мы сейчас поднимем этот вопрос, можем получить еще больший кризис, чем тот, что есть на данный момент. Все это буквально убеждает нас в том, что вопрос санкций здесь не главный, а Европа не является его инициатором. США куда более активно заявляют о санкционной политике, и изменение европейской позиции не сильно повлияет на политическую ситуацию в мире. В данной ситуации, как ни странно, и Европе и России выгодно сохранять статус-кво», — заключил собеседник агентства.

Напомним, отношения Евросоюза с Россией ухудшились в связи с конфликтом на юго-востоке Украины и после референдума в Крыму. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела суверенного государства и ввели санкции.

Москва в ответ на это взяла курс на импортозамещение и не раз подчеркивала, что диалог с ней должен вестись согласно нормам международного права.