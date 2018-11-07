Следователи ищут растраты в департаменте скандальной уральской чиновницы

Екатеринбург, 7 ноября. Следственные органы начали доследственную проверку после того, как СМИ сообщили о растратах в департаменте молодежной политики Свердловской области.

Именно это ведомственное подразделение возглавляла Ольга Глацких — скандальная уральская чиновница, отстраненная от работы после заявления о том, что государство «ничем не обязано» россиянам.

Согласно неподтвержденным данным, Глацких в 2018 году получила 131 млн рублей, которые предназначались для программ по поддержке талантливой молодежи. Предполагалось, что эти средства будут направлены на организацию четырех смен в пионерских лагерях по обучению 800 подростков. Однако, как пишут СМИ, на деле смены проходили в екатеринбургском отеле премиум-класса.

«Кроме того, будут проверены приведенные в статье сведения о том, что в вышеуказанном отеле проходят и прочие мероприятия департамента», — сообщает региональное управление СК РФ.

Теперь следователи намерены проверить эффективность использования бюджетных средств областной администрацией.

Напомним, что Глацких оказалась в центре скандала после того, как заявила, что государство «в принципе ничего не должно» гражданам и оно «не просило родителей рожать». Впоследствии чиновница объяснила свои слова тем, что хотела всего лишь мотивировать молодежь, и извинилась за вызвавшее бурную реакцию заявление.