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Общество

Кержаков обжаловал решение суда о месте жительства его сына

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Кержаков обжаловал решение суда о месте жительства его сына

Санкт-Петербург, 7 ноября. Экс-нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков подал жалобу на решение Петроградского районного суда о месте жительстве его сына. Спортсмен требует, чтобы ребенок жил с ним, а не с матерью.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, жалоба Кержакова по гражданскому делу о расторжении брака, взыскании алиментов и об определении места жительства ребенка была зарегистрирована 23 октября.

Ранее на предварительном судебном заседании суд определил, что до вступления в силу окончательного вердикта по делу, сын Кержакова будет жить с матерью.

Супруга футболиста Милана Тюльпанова подала на развод осенью этого года. Ранее Кержаков заявил, что будет обжаловать решение суда, определившего место жительства ребенка с матерью, поскольку не хочет отдавать сына женщине, которая, по словам спортсмена, в течение девяти месяцев лечилась от наркотической зависимости.

Автор: Василий Котов
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