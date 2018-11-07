Довели до совершенства: эксперт рассказал, как С-300 готовили к боевой работе в Сирии

‍Российские специалисты переоборудовали доставленные в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300ПМ/ПМ-2 в экспортную версию С-300ПМУ-2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Ракетные комплексы С-300ПМ/ПМ-2, по словам источника, можно назвать своего рода «гибридом» который включает в себя элементы обоих комплексов. Теперь армия Сирийской Арабской Республики располагает экспортным вариантом С-300ПМУ-2 «Фаворит».

В настоящее время проводится подготовка сирийских операторов, которые будут эксплуатировать все три дивизиона ЗРК. Как сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, сначала в САР были доставлены ракетные комплексы, что называется, «из того, что было».

«Комплексы ПМ и ПМУ-2 имеют несколько отличий. Поэтому чтобы привести их в единое соответствие, наши спецы произвели кое-какие работы, — поменяли различные блоки и средства коммуникации, тем самым доведя ПМ до уровня ПМУ-2, более известного как «Фаворит». По своим характеристикам он уже довольно сильно отличается по дальности обнаружения целей, по скорости перехвата целей. Более того, «Фаворит» может одновременно обстреливать около 72 целей, в отличие от ПМ, у которого этот показатель составляет лишь шесть целей», — пояснил военный аналитик.

Кроме того, выросла частота пуска ракет: если зенитные комплексы серии ПМ могли запускать ракеты с периодичностью в три-пять секунд, то у С-300ПМУ-2 ракеты вылетают каждые три секунды.

«Просто все довели до совершенства. Был поставлен несколько иной комплект ракет. Если говорить про ПМ, то там не было ракеты 48H6E2, у нее в отличие от 48H6E, дальность перехвата 200 км, а у 6Е — 150. То есть в комплект вошли более дальние ракеты. Также в «Фаворите» стоит более совершенная система наведения ракеты. Все вот это сейчас не просто развернули и подключили, но и параллельно происходило обучение сирийских расчетов и того персонала, который оборудование будет обслуживать», — заключил Алексей Леонков.

Напомним, С-300ПМУ-2 — это универсальная мобильная многоканальная зенитная ракетная система. Она предназначается для обороны стратегических объектов государства и его вооруженных сил от массированных ударов современных и перспективных авиационных средств: ударных самолетов, стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет и других средств воздушного нападения.