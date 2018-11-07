Даже сельсоветом не руководил: эксперт назвал самовыдвижение Ищенко неудачной попыткой пиара

Депутат Законодательного собрания Приморского края, кандидат в губернаторы Приморья на сентябрьских выборах Андрей Ищенко подал документы в избирательную комиссию для участия в новых выборах главы региона, об этом сообщила секретарь избиркома Наталья Камаева. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Сегодня Андрей Ищенко подал документы в комиссию как самовыдвиженец», — сообщила ТАСС Камаева.

Теперь же, как и остальным самовыдвиженцам, Андрею Ищенко предстоит собрать около 7000 подписей в свою поддержку от жителей Приморья, а также 140 подписей от депутатов муниципальных представительных органов (муниципальный фильтр).

Приморская эпопея

Политолог Наталия Елисеева в беседе с корреспондентом ФАН отметила, что Приморская эпопея продолжается. Однако изменились данные.

«Ищенко вновь пытается вернуть себе былую славу, но это не так просто. Для избирателей Ищенко уже не тот, кем кажется. На данный момент обнажилось прошлое Ищенко, отсутствие управленческой деятельности. Поэтому его самовыдвижение является лишь голым самопиаром с попыткой вернуть свой рейтинг, который уже упал», — пояснила Наталия Елисеева.

По словам политолога, само выдвижение имеет подводные камни. Сбор подписей не отменяет прохождение муниципального фильтра (140 подписей). Причем КПРФ прекрасно поняла, что Ищенко фильтр не пройдет, однако сам он этого еще не понял.

«Ранний успех уже повторен не будет. И в этом виноват сам Ищенко, точнее его прошлое, которое всплыло на поверхность. Кандидат даже сельсоветом не руководил. Весь его управленческий опыт сводится к строительным фирмам-банкротам. Для избирателей это очень неугодное прошлое. Также Ищенко не вел работы с мундепутатами. Проскочить на сборе подписей не получится. Поэтому это выдвижение больше напоминает пиар-кампанию, только с самого начала не совсем удачную», — заключила Наталия Елисеева.

Как ранее сообщал телеканал РЕН ТВ, на решение КПРФ отказаться от Ищенко в значительной мере могла повлиять череда связанных с политиком скандалов в сфере строительства — дольщики не могут дождаться жилья уже с конца 1980-х годов. По словам пайщиков, Ищенко ранее, будучи депутатом приморского Заксобрания и гендиректором строительной фирмы «Аврора», приобрел квартиру, но якобы дал понять остальным, что пока не заработает сам, долгострой так и будет стоять.

Ранее Член Совета Федерации Светлана Горячева посоветовала Ищенко попробовать начать карьеру с главы поселения.

«Ему еще пока очень рано думать, чтобы руководить огромным регионом, потому что опыта управления у него нет. Лучше всего ему сейчас возглавить какое-нибудь поселение», — отметила она, отвечая на вопросы журналистов.

В свою очередь политолог Иван Аркатов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что решение коммунистов Приморья не поддерживать кандидатуру Ищенко понятно, поскольку вскрывшиеся скандалы бросают тень на КПРФ.