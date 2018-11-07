«Путин очень умный человек»: украинский эксперт рассказал, как Россия завоюет рынок

Киев, 7 ноября. Президент РФ Владимир Путин реализует хитрую стратегию, которая позволит России совершить экономический скачок, несмотря на санкции. В этом уверен украинский экономический эксперт Александр Охрименко.

По его словам, российские власти открыто говорят о ставке на внедрение в экономику новейших технологий, однако это является всего лишь отвлечением внимания. Действительно сильный толчок в развитии экономики страны может дать ставка на сельское хозяйство, чем сейчас активно занимается российское правительство.

«Абсолютно правильное решение приняло руководство России: говорят о высоких технологиях, а реально делают ставку на продовольственный рынок. Путин очень умный человек», — отметил Охрименко.

Эксперт подчеркнул, что в настоящий момент Москва пытается завоевать продовольственный рынок, поставляя зерно на экспорт. В перспективе это станет достойной альтернативой нефтегазовому сектору. Экономист добавил, что продовольственная сфера — та область, в которой Россия традиционно сильна, поэтому именно данный сектор экономики необходимо активно развивать, пишет «ПолитРоссия».