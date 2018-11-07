Соловьев преподал урок истории киевскому политологу, заявившему о «воевавшей за Крым Украине»

Москва, 7 ноября. Телеведущий Владимир Соловьев опроверг новые претензии на Крым, выдвинутые украинским политологом Василем Вакаровым, который заявил о «воевавшей за Крым» Украине.

Киевский эксперт в прямом эфире «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым» обвинил Россию в подготовке аннексии Украины «по аналогии с Крымом и Польшей времен Второй мировой войны». При этом в качестве единственного довода эксперт назвал якобы идущую подготовку к этому со стороны российских властей и СМИ.

Российский журналист напомнил Вакарову, что Крым был не «аннексирован» Россией, а жители полуострова сами изъявили желание воссоединиться с РФ, о чем свидетельствуют и результаты референдума. Что касается Украины, телеведущий отметил, что российская сторона видит в ней «прекрасное братское государство», но исключительно при условии его освобождения от нацистов у верхушки.

Факты и доводы Соловьева не убедили украинского политолога, после чего он вернулся к нападкам на Россию из-за Крыма.

«Это мы у вас Кубань забрали, или вы у нас Крым оттащили?» — устроил перепалку с гостями студии и ведущим программы Вакаров.

В ответ журналист напомнил, что Украина не имеет абсолютно никакого отношения к Крыму, однако киевский специалист попытался возразить, заявив, что Киев якобы «воевал за Крым» в Великой Отечественной войне в составе СССР. Соловьев напомнил оппоненту, что советский народ осудил бандеровцев и освободил полуостров от фашистов.

Вакаров заявил, что Крым вошел в состав Украины при генсеке Никите Хрущеве, но Соловьев преподал урок истории политологу, напомнив об украинском происхождении Хрущева и нелегитимности того решения.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма закрыт «окончательно».