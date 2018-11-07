«Двухпартийный антироссийский консенсус»: политолог оценил влияние выборов в конгресс США на отношения с РФ

Москва, 7 ноября. Республиканцы по предварительным итогам промежуточных выборов в конгресс США сохранили контроль над сенатом, демократы получат большинство в палате представителей.

6 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс, где переизбирались члены палаты представителей и 33 из 100 сенаторов. Президент США Дональд Трамп назвал результаты голосования «огромным успехом». Он также поздравил демократов с победой.

Политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал, как повлияют выборы в конгресс США на отношения Вашингтона и Москвы. Он напомнил, что Республиканская партия обеспечила себе большинство в сенате, при этом потеряв большинство в палате представителей. По его словам, «на траектории и логике российско-американских отношений» изменения в политической системе США вряд ли отразятся.

Как пишет RT, Блохин уточнил, что в Штатах сформировался жесткий и сильный «двухпартийный антироссийский консенсус».

«Как республиканцы, так и демократы, по сути, русофобы», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что отличие заключается в том, что демократы более идеологизированы, более отвечают ценностному подходу. При этом республиканцы смотрят на международные отношения более реалистично.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал источники русофобии в США. Русофобия в США создается искусственно с помощью распространения недостоверной информации о стране, заявил министр. Лавров убежден, что русофобия навязывается американцам искусственно.

«Этот запрос очень агрессивно навязывается, в том числе путем измышлений, лживых обвинений, фейковых новостей про Россию», — констатировал министр в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Глава внешнеполитического ведомства РФ убежден, что эта русофобия не нужна обществу в США. Кроме того, она мешает урегулированию отношений между двумя странами, которые практически находятся на уровне времен холодной войны.

Также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, как США могут восстановить сотрудничество с Россией. Глава кабмина отметил, что к соседям России «из Европы» постепенно приходит понимание, что «общаться и дружить все-таки лучше, чем бесконечно объяснять, в чем мы не правы». Премьер выразил надежду, что к Вашингтону «в конечном счете тоже такого рода осознание придет».

Медведев подчеркнул, что для США «двери не закрыты». Более того, не Москва начала вводить санкции, высылать дипломатов и вводить разные экономические меры.

По словам премьера, «шарик, что называется, всегда на их стороне»: Вашингтону необходимо сделать первый шаг, который свидетельствовал бы «о желании восстановить отношения».

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова указала на то, что Москва считает приоритетным сотрудничество с Вашингтоном в различных областях. По словам Захаровой, российская сторона полностью готова к подобному взаимодействию с Соединенными Штатами Америки, но диалог должен быть конструктивным. Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что сворачивание российско-американских отношений до нуля является «глупостью». Однако Москва сможет обойтись без сотрудничества с Вашингтоном.