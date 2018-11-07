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МИД КНР назвал итоги промежуточных выборов внутренним делом США

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МИД КНР назвал итоги промежуточных выборов внутренним делом США

Пекин, 7 ноября. МИД КНР отказался комментировать итоги выборов в американский Конгресс. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин заявила, что это является внутренним делом США.

«Мы уже заявляли ранее, что результаты промежуточных выборов в Соединенных Штатах — это их внутреннее дело. Я не могу это комментировать», — сказала она.

Отвечая на вопрос, как выборы повлияют на отношения Пекина и Вашингтона, дипломат подчеркнула, что для мировой стабильности и благополучия сторонам необходимо иметь возможность достигать консенсуса по основным вопросам.

МИД КНР назвал итоги промежуточных выборов внутренним делом США

Хуа Чуньин выразила уверенность, что китайско-американское сотрудничество будет развиваться в правильном направлении.

Промежуточные выборы прошли в США накануне. По их итогам республиканцы сохранили контроль в Сенате, в свою очередь демократы получили больше мест в Палате представителей. Как передавало интернет-издание Infox.ru, результаты прошедших выборов президент США Дональд Трамп назвал своим успехом. Однако аналитики считают, что Трамп может столкнуться со сложностями при работе с демократической Палатой представителей.

Автор: Василий Котов
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