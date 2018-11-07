Песков о российско-американских отношениях: Больше осложнить уже сложно

Москва, 7 ноября. Укрепление позиций демократов в результате промежуточных выборов в США вряд ли осложнит еще сильнее и без того непростые отношения с Россией. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Больше осложнить отношения сложно. Они и так довольно осложнены. Вопреки фобиям в США, Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в выборы ни в одной стране», — цитирует его корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам официального представителя Кремля, президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп будут продолжать контакты, несмотря на политическую ситуацию. При этом Песков подчеркнул, что Путину после американских выборов легче не стало, но диалог необходимо продолжать, чтобы решить имеющиеся противоречия.

Напомним, что по итогам промежуточных выборов демократы заняли большинство мест в Палате представителей, но республиканцам удалось удержать Сенат.

Промежуточные выборы чрезвычайно важны для американского истеблишмента. Если большинство мест в Палате представителей вновь получат демократы, они смогут запустить процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.