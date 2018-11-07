«Без Ярыгина шансов выжить не было»: Мамиашвили о легендарном олимпийском чемпионе

Москва, 7 ноября. В этот день в 1948 году родился двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Иван Ярыгин. Именно его в США называли «Иваном Грозным». Борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта, чемпион мира, президент Федерации спортивной борьбы России — его жизнь трагически оборвалась 21 год назад. Сегодня, 7 ноября, ему бы исполнилось 70 лет. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили поделился воспоминаниями об Иване Ярыгине.

По его словам, именно с приходом Ярыгина в федерацию в 1993 году спортивная борьба страны фактически объединилась. Мамиашвили отметил, что спортсмен не ставил перед собой корыстную задачу. Его руководство ФСБР было вызвано исключительно желанием вывести борьбу на новый уровень или хотя бы удержать те традиции, которые были заложены. Однако складывалось все непросто.

«В то время некоторые молодые ребята, которым он руку протянул, его просто предали и пытались его оклеветать, оболгать, бороться с его приходом. Но основная масса, подавляющее большинство, конечно, понимали, что в 1990-е без Ярыгина шансов объединиться и просто выжить не было бы», — сказал Мамиашвили в комментарии телеканалу «360».

Нынешний глава ФСБР отметил, что Ивану Ярыгину удалось «достучаться» до властей. Именно тогда Госдума согласилась поддержать олимпийскую команду России на Олимпиаде 1996 года в Атланте.

Мамиашвили отметил, что Ярыгина до сих пор помнят не только в России, но и во всем мире. Спортсмены из многих стран приезжают в Красноярск на традиционный турнир памяти борца.