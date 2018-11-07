Сто раз пожалеют: в РФ ценили последствия возможного выхода Польши из Евросоюза

Польша «близка к выходу из Европейского союза» из-за конфликта с Брюсселем — с таким мнением выступил президент Европейского совета, польский политик Дональд Туск. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам Туска, существует «очень серьезная угроза» того, что выходит Польши из ЕС может произойти «случайно». По его мнению, лидер правящей партии Польши Ярослав Качинский «балансирует на грани» и может спровоцировать выход страны из Европейского союза из-за «простейшей ошибки».

«Я опасаюсь, что желание Европы удержать Польшу любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией. Так что ситуация, на мой взгляд, очень и очень серьезная», — заключил Туск.

Туск хочет реванша

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии ФАН отметил, что Туск, очевидно, готовится к выборам — парламентским и президентским — которые пройдут в Польше в 2019 и 2020 годах. Он является одним из лидеров главной оппозиционной партии «Гражданская сила», которая жаждет взять реванш над правящей партией «Право и справедливость».

«Партия Качиньского действительно выступает в Польше «евроскептиками», противится навязыванию воли Брюсселя по таким ключевым вопросам, как, например, прием мигрантов или легализация абортов. Туск же, будучи еще и президентом Евросовета, выглядит именно сторонником общеевропейского единства. Кстати, именно его правительство и правительство его преемницы по тогда еще правящей «Гражданской силе» активно критикуется нынешними властями за согласие пустить мигрантов. Это является одним из самых больных вопросов не только для Польши, но и для всей Европы», — пояснил политолог.

По словам эксперта, Туск пытается играть на чувствах тех, кто боится перспективы реального выхода страны из ЕС. Такой выход означал бы серьезное экономическое потрясение для страны: она лишилась бы доступа на европейский рынок труда и дотаций от Брюсселя — это все то, на что страна живет, угробив некогда социалистическую экономику. Для большинства поляков выход из ЕС неприемлем.

Политолог отметил, что «бодаться» с Брюсселем можно сколько угодно, кричать о защите суверенитета и национальной идентичности можно сколько угодно, но «отказываться от кормушки… на это никто не пойдет».

Не пойдет на это и Брюссель, как бы серьезны не были разногласия с Варшавой. Ведь ЕС лишится дешевой рабочей силы, но главное — будет создан прецедент похлеще, чем с Великобританией. Как считает эксперт, «Brexit — не в счет», ведь он не был спровоцирован ссорами британских и европейских властей, к тому же «Британия никогда не была частью европейской семьи в полной мере».