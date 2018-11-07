Песков прокомментировал слухи об отмене встречи Путина и Нетаньяху

Москва, 7 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные СМИ о том, что встреча главы России Владимира Путина и лидера Израиля Биньямина Нетаньяху 11 ноября отменилась, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Официальный представитель российского лидера, отвечая на соответсвующий вопрос о слухах об отмене переговоров, подчеркнул, что встреча и вовсе не стояла в планах.

«Она просто не планировалась. Она не могла отмениться», — сказал Песков.

Напомним, государственное радио Израиля «Кан» сообщило о том, что уведомление об отмене встречи двух лидеров пришло в Тель-Авив из Москвы. Переговоры лидеров двух государств, утверждали журналисты, могли состояться 11 ноября.

По данным источника в канцелярии Нетаньяху, не проводить встречу попросила французская сторона. Париж якобы настаивал, чтобы 11 ноября во французской столице не организовывали встречи и совещания, которые не относятся к мероприятиям, посвященным празднованию 100 лет со дня окончания Первой мировой войны.