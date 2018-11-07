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Кремль внимательно следит за ситуацией с задержанным в Монако Рыболовлевым

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Кремль внимательно следит за ситуацией с задержанным в Монако Рыболовлевым

Москва, 7 ноября. Кремль внимательно следит за развитием ситуации с задержанием в Монако российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева, сообщил в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, Песков подчеркнул, что Москва всегда старается защищать интересы своих граждан.

«Традиционно относимся к каждому такому случаю с особым вниманием, защищаем вопросы граждан РФ», — сказал представитель Кремля.

Кремль внимательно следит за ситуацией с задержанным в Монако Рыболовлевым

При этом более подробно комментировать случай с Рыболовлевым Песков не стал. Он обратил внимание, что обстоятельства и суть предъявляемых россиянину обвинений пока неизвестны.

О задержании в Монако российского бизнесмена, владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева стало известно во вторник. В доме предпринимателя начались обыски. Официальные обвинения в адрес Рыболовлева не оглашались. По данным зарубежных СМИ, его обвиняют в «коррупции».

Автор: Анастасия Стовба
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