Донбасс сегодня: Донецк под огнем артиллерии, десантники ВСУ подорвались на минах своих морпехов

Донбасс, 7 ноября. Артобстрелы окраин Донецка с позиций ВСУ зафиксированы в минувшие сутки. Украинские бригады ведут необъявленную войну друг с другом. СМИ Украины опубликовали фейк о «новейшем российском вооружении ополченцев». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Горячей точкой минувших суток в Донбассе стало донецкое направление обороны ДНР. Северные пригороды столицы Донецкой народной республики украинские силовики систематически обстреливали из гранатометов, минометов, а уже вечером минувшего вторника по поселку Спартак было выпущено несколько артиллерийских снарядов калибром 122 мм.

На горловском и мариупольском направлениях украинские войска преимущественно провоцировали защитников республики, применяя крупнокалиберные пулеметы. На некоторых участках фронта ВСУ били из автоматических и станковых гранатометов.

На луганском направлении обстрелов за сутки не зафиксировано.

Пьяная «находка» на украинских позициях

Штаб киевской Операции объединенных сил (ООС) сообщает о находке, которую сделала разведгруппа одного из украинских подразделений вблизи линии соприкосновения. Совместно с представителями налоговой инспекции украинские военные нашли в одном из блиндажей 1500 литров спирта.

По географии находки можно установить, что это старые украинские позиции, поскольку «пьяный клад» был обнаружен между подконтрольными ВСУ Майорском и Дзержинском. Судя по приведенным доказательствам, спирт готовился либо для контрабанды, либо для реализации в подконтрольных украинской армии населенных пунктах.

Комбриг ВСУ пытался сбыть крупную партию горючего

Служба безопасности Украины (СБУ) взялась за проверку некоторых бригад ВСУ по подозрению в коррупционной деятельности их командиров. Так в 28-й механизированной бригаде сотрудниками СБУ была пресечена попытка сбыта крупной партии горючего командиром бригады Максимом Марченко, сообщает разведка ДНР.

По результатам проверки установлено, что топливо в количестве более 30 тонн было фиктивно списано для последующей реализации. По информации разведки ДНР и по результатам предыдущей проверки комиссией Генштаба ВСУ, обеспеченность бригады ГСМ составляет не более 30%. Но это, видимо, не мешало предприимчивому украинскому командиру наживаться на солдатах.

Десантники взлетели на воздух на минах морпехов ВСУ

Знаком необъявленной войны между самими украинскими подразделениями можно назвать инцидент, который произошел 4 ноября в районе Коминтерново на украинской стороне. По данным разведки ДНР, группа десантников из 79-й бригады ВСУ, сменившей недавно в этом районе 36-ю бригаду морской пехоты, подорвалась на мине, установленной предшественниками. В результате подрыва один военнослужащий погиб, двое получили тяжелые осколочные ранения.

Причиной инцидента стало нежелание убывших в место постоянной дислокации военными из 36-й бригады делиться со сменщиками картами минных полей. А причиной этого нежелания, как сообщает донецкая разведка, стал отказ прибывших на ротацию десантников уплатить морским пехотинцам «оброк» за оборудование позиций в районе. Таким образом, жажда наживы командования одного из подразделений привела к серьезным потерям «побратимов» из другого.

Новый фейк про «российские вооружения и минометные обстрелы»

Со слов «российские вооружения и минометные обстрелы» начинает повествование журналистка украинского телеканала «1+1» в вечернем выпуске новостей. Далее идет сюжет с передовых позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны (к северу от Донецка. — Прим. ФАН). При этом за время всего сюжета мы не слышим ни одного упоминания о «российском оборонпроме».

Но далее у корреспондентов «1+1» случается «журналистская удача»: в середине сюжета говорится, что «днем обычно террористы не стреляют, но сегодня, несмотря на работу миссии ОБСЕ в районе, слышны автоматные очереди».

При этом от самих представителей ОБСЕ за прошедшие двое суток подобных сообщений не поступало. Автоматные очереди слышны где-то вдалеке и, скорее всего, являются искусственным фоном, созданным самим украинскими военными для корреспондентов.

Заканчивается выпуск философскими рассуждениями корреспондента о том, какие, мол, разрушения принес Русский мир на землю Донбасса. При этом украинский журналист, естественно, даже не упоминает, кто именно начал силовую операцию в Донбассе, подписав решение украинского СНБО о начале так называемой «АТО».