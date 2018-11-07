Песков рассказал об ответных действиях РФ на возможные санкции США

Москва, 7 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал угрозы США в ноябре ввести новые санкции в отношении РФ из-за «дела Скрипалей». По его словам, Москва даст зеркальный ответ.

«Мы считаем введенные санкции незаконными и соответственно так же будем относиться к аналогичным шагам, если они последуют», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

6 августа Вашингтон принял решение о введении в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с «делом Скрипалей». Второй, более существенный блок может последовать 27 ноября. Это произойдет в случае, если Россия, как отметили в Госдепе, не представит США «надежные заверения» об отказе от использования биологического и химического оружия и не будет готова допустить на свои химические объекты инспекторов ООН.

В очередной раз напомним, что Россия в рамках заключенных международных договоренностей уничтожила все химическое оружие, которое было расположено на ее территории. США же до сих пор не выполнили этих требований.