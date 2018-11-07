Кремль прокомментировал фото Цеповяза с икрой и крабами

Москва, 7 ноября. Появление в Сети фотографии Вячеслава Цеповяза с икрой, крабами и шашлыками должно стать «предметом интереса» ФСИН. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее в Сети была опубликована фотография, на который осужденный на 20 лет колонии строгого режима Вячеслав Цеповяз ест икру, крабов и шашлык. Цеповяз, сообщник Сергея Цапка по ОПГ, был осужден по делу о массовом убийстве в станице Кущевской.

Дмитрий Песков в ответе на вопрос журналистов отметил, что распоряжений Кремля касательно данного факта не было.

«Эта публикация должна быть предметом интереса соответствующего ведомства. ФСИН — это их дело», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее снимок прокомментировали в пресс-службе УФСИН России по Амурской области. Фото, обнародованное в Сети, является подлинным. Снимок был сделан три года назад. В ведомстве была проведена внутренняя проверка по данному факту.

Напомним, членов ОПГ «Цапковские» осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года.