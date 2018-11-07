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Путин встретится с Мединским и сопредседателем «Деловой России» — Песков

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Путин встретится с Мединским и сопредседателем «Деловой России» — Песков

Москва, 7 ноября. Президент РФ Владимир Путин проведет рабочий день в Москве, пройдет ряд внутренних встреч и совещаний. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

У главы России на 7 ноября запланирована встреча с российским общественным деятелем, бизнесменом и сопредседателем общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком, рассказал он.

«Путин общается с «Деловой Россией» регулярно, обсуждаются вопросы малого и среднего бизнеса», — отметил Песков.

В том числе российский лидер проведет переговоры с министром культуры РФ Владимиром Мединским по актуальным вопросам в данной сфере, рассказал официальный представитель президента.

8 и 9 ноября, отметил Песков, Путин направится в столицу Казахстана Астану, где примет участие в саммите ОДКБ. В рамках поездки президент встретится с президентом иностранного государства Нурсултаном Назарбаевым. Кроме того, российский лидер прибудет на форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Путин встретится с Мединским и сопредседателем «Деловой России» — Песков

Ранее на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым Назарбаев отметил, что взаимоотношения между Россией и Казахстаном являются образцовыми. По его словам, сотрудничество между Россией и Казахстаном имеет доверительный стратегический характер и динамично развивается.

Автор: Анастасия Стовба
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