Песков прокомментировал ситуацию с Давосским форумом

Москва, 7 ноября. Кремль едва ли сформирует позицию по поводу Давосского форума, поскольку в Москве проводится много интересных форумов с очень широким международным присутствием. Об этом в среду заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Она (позиция) вряд ли будет сформирована, в Москве проводится много интересных форумов с очень широким международным присутствием, все заинтересованные всегда имеют возможность приехать в Россию», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, что думают в Кремле по поводу форума в Давосе.

При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что российское присутствие на форуме будет широким.