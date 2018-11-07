В Госдуме объяснили, почему вторая смена в школах не будет ликвидирована к 2025 году

Москва, 7 ноября. Вторая смена в российских школах не будет ликвидирована к 2025 году даже при повышенном финансировании, поскольку в настоящий момент в школы приходит большее количество детей, чем выпускается. В том числе расчеты, исходя из которых были поставлены цели в 2015 году, не актуальны. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов на пленарном заседании.

«Мы увеличили действительно расходы на строительство новых школ, но задача, поставленная президентом, — ликвидировать вторую смену к 2025 году — не будет решена даже при повышенных темпах финансирования», — отметил он.

При этом Никонов подчеркнул, что количество требуемых мест с 2015 года, когда была поставлена соответствующая задача, увеличилось, а не сократилось, как ожидалось. В связи с тем, что в школы пришло больше детей, чем выпустилось, и не было построено достаточное количество новых мест, задача по ликвидации второй смены не будет решена, констатировал глава комитета Госдумы.

В то же время Никонов напомнил, что проблема доступности образования в стране решалась и с помощью школьных автобусов. Соответствующую программу, по его мнению, также необходимо продолжать реализовывать.

Президент РФ Владимир Путин ранее потребовал «искоренить две смены» в российских школах. В связи с этим глава государства сообщил об объемах средств, которые потребуется выделить на строительство новых школ в России в ближайшие два года. По его словам, речь идет о 75,5 миллиона рублей. При этом президент отметил, что в предыдущие два года на эти цели направили свыше 53 миллионов рублей.

Как отмечала министр просвещения РФ Ольга Васильева, более 14% российских школьников учатся во вторую смену, а в Бурятии, Дагестане и Чечне остаются школы, работающие в три смены. Такая ситуация сохраняется в ряде регионов РФ из-за дефицита мест в школах и роста общего количества учащихся.