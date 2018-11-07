Москва, 7 ноября. В британском городе Солсбери вновь заработал ресторан итальянской кухни Zizzi, который посещали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия незадолго до отравления.

Ресторан был закрыт в марте, поскольку в нем были обнаружены следы нервно-паралитического вещества. Как сообщает британское издание Guardian, посетители с доверием отнеслись к заведению. Ресторан полностью заполнился спустя всего 10 минут после своего открытия. Некоторые британцы и иностранные гости специально приезжают в Zizzi, чтобы выразить свою солидарность руководству данного заведения.

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Несмотря на отсутствие улик, Лондон сразу же обвинил в инциденте Россию. Москва все обвинения отрицает, ссылаясь на то, что «Новичок» никогда не производился в России.

Примечательно, что за полгода проведения расследования Лондон не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих слов. Все обвинения строились на формулировке «велика вероятность». Однако этого предположения оказалось достаточно для британского правительства, чтобы выслать из страны российских дипломатов, и для американского правительства — чтобы ввести против РФ санкции.