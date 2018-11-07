Жительница Калуги родила ребенка и утопила его в ванне

Калуга, 7 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении женщины, которая призналась в убийстве новорожденного ребенка. Соответствующую информацию передает пресс-служба прокуратуры Калужской области.

Инцидент произошел в Калуге: 32-летняя женщина самостоятельно родила малыша в ванне, после чего держала его под водой до тех пор, пока ребенок не перестал дышать. Местная жительница затем спрятала труп младенца в сарае, убрав его в таз и накрыв полотенцем.

В настоящее время в отношении женщины возбудили уголовное дело, она признала свою вину. Сотрудники полиции проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.