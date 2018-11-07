Тысячи автомобилей с иностранными номерами заблокировали центр Киева

Киев, 7 ноября. В правительственном квартале Киева было перекрыто движение. От площади Славы до Верховной рады и Дома правительства движение блокируют несколько тысяч автомобилей с европейскими номерами.

Своими действиями водители требуют от правительства принятия закона, позволяющего растаможить автомобили из стран Европейского союза и снизить налоговую нагрузку при ввозе иномарок на украинскую территорию.

Активисты также пообещали провести бессрочную акцию возле здания Верховной рады. Ожидается, что в акции протеста примут участие более 5 тысяч человек. В перспективе планируется перекрыть основные трассы по всей Украине, а также дороги в столичные аэропорты «Жуляны» и «Борисполь», передает ТАСС.