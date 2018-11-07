Юпитер верхом на «Медузе»: Дмитрий Лекух о конце одного харассмент-скандала

Русскоязычное интернет-сообщество, с неослабевающим интересом наблюдавшее за развитием харассмент-скандальчика в прогрессивном сетевом издании «Медуза», привольно размножающемся в теплых прибалтийских водах, может, наконец, спать спокойно. Главный фигурант скандала, главред издания Иван Колпаков, «отхарассивший» в демократической европейской стране молоденькую сотрудницу, возвращен на свой пост по решению совета директоров после двухнедельного «отпуска». Весьма предсказуемый конец истории.

Искренний борец за все хорошее против всего плохого, бывший «несправедливо уволенный» главред «Ленты.ру» и нынешний шеф «Медузы» Галина Тимченко на этот счет высказалась категорично.

«Иван был и остается одним из самых важных и любимых людей в моей жизни — верным, отважным, веселым и нежным другом. И да, лучшим редактором в нашей стране. Те же, кто глядя на себя в зеркало, смогут сказать, что ни разу в жизни не ошибались, не совершали гадких поступков и просто глупостей, либо пошлые вруны, либо конченые подонки».

Что тут можно сказать?

Автор этих строк, будучи категорическим сексистом вообще и сторонником «служебных романов», в частности (сам двадцать лет назад прямо в редакции влюбился, женился и до сих пор с этим живу), с Галиной Викторовной, в общем, был бы совершенно согласен.

Да, все мы ошибались. И не всякий секс на рабочем месте нужно рассматривать как «харассмент». И, вполне допускаю, Иван действительно «веселый и нежный друг». Не уверен, правда, насчет «лучшего редактора»: тут неясно, какую именно страну Галина Викторовна почитает «нашей». Если Россию, то у нас, по сравнению с деревенской «Медузой», найдутся куда более профессиональные главреды: от нейтрально-розовых до кроваво-режимных.

В остальном же я почти во всем готов согласиться с Тимченко. Кроме одного «но».

Дело в том, что как только я узнал о хорошей новости для Ивана, в глубине моей заскорузлой журналистской души отчего-то сразу заплакали маленькие внутренние депутат Слуцкий и продюсер Вайнштейн. Которых издание, возглавляемое «нежным Иваном», клеймило так, что все вокруг были уверены: в самой «Медузе» — как минимум, целибат.

Конечно, люди цеховые прекрасно понимают, что отношения внутри творческих коллективов бывают весьма причудливыми. Ничего в этом хорошего, разумеется, нет. Но работа нервная, люди творческие, а редакционная политика — штука весьма циничная. С этим не то чтобы надо смириться, но понимать такой расклад стоит.

Но речь немного о другом. О том беспредельном, в сущности, уровне ханжества, который нам раз за разом бесстыдно демонстрируют «лучшие люди страны». Мы бы, пожалуй, не обратили никакого внимания на весь этот скандал в провинциальном журналистском семействе, если б, простите за цинизм, «они этим ртом потом детей не целовали».

Собственно говоря, в своем заявлении либерал до мозга костей Тимченко безо всяких рефлексий транслирует нам печально известный лозунг испанского каудильо Франко: «Друзьям — все, врагам — закон».

Так, очевидно, думает она сама. И так же, видимо, размышляет весь совет директоров «Медузы» — решивший не наказывать Колпакова ровно за то же, за что сам главред полоскал белье известных «харассеров».

Откуда это? Почему даже в либеральном мозгу возникает это франкистское деление на Юпитеров и быков?

Все просто: люди находятся на войне. И, как это ни печально, на войне именно с нами. И самое главное — эта война вполне себе виртуальная, с реальной жизнью никак не связанная.

Поэтому, согласно правилам «виртуального харассмента», любого неугодного человека, типа того же Леонида Слуцкого, можно в обвинить в несмываемом грехе. А любого угодного, типа нежного Ивана Колпакова, — за то же самое оправдать.

Заметим, что к реальному «приставанию», было оно или не было, это не имеет вообще никакого отношения. Это всего лишь инструмент неистовой и неугасимой борьбы.

Такая виртуализация всего и вся, изрядно сдобренная двойными стандартами, печалит больше всего. Потому как люди, уже совершенно ничего не стесняясь, говорят, что в некоторых ситуациях ложь — это правда. И что если их виртуальная реальность не совпадает с фактами, — то тем хуже для фактов. И что им, в этой реальности, возможно вообще все. А кто против — те «вруны или подонки».

В этом виртуальном зазеркалье банальные хулиганки из Pussy Riot легко становятся «знаменитой российской феминистской панк-рок группой» (все время прошу тех, кто такое говорит, напеть мне хотя бы одну их композицию).

Там же откровенно бездарный даже на уровне художественной самодеятельности Олег Сенцов, стоило ему с той же степенью дилетантства и общей творческой импотенции заняться терроризмом, превращается в «выдающегося кинорежиссера современности».

И там же, в этом дурном киберпанке, депутат Слуцкий числится «проклятым насильником», а редактор Колпаков после своего харассмент-скандала — «отважным, веселым и нежным другом». Хотя разница — в один клик.

Стыдоба какая-то? А людям плевать, они — на виртуальной войне. У них Юпитеры ездят верхом на «медузах».

Вот только в личном плане завершается это, к сожалению, иногда довольно гадко — как, например, в случае с основательницей движения Femen Оксаной Шачко. И предсмертной запиской, что нашли у тела этой несчастной самоубийцы: «Вы все — фейк».