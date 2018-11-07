Все было хорошо подготовлено: в Раде «предрекли» Порошенко место в учебниках по истории

Киев, 7 ноября. За содействие в церковном расколе глава Украины Петр Порошенко попадет в отечественные учебники по истории. Об этом в прямом эфире украинского телеканала ATR заявила вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Она отметила, что Порошенко договаривался с Константинопольским патриархатом о предоставлении автокефалии раскольникам с первых дней своего президентства. При этом Геращенко считает, что это стало возможным благодаря тому, что «все было хорошо подготовлено», передает «ПолитНавигатор».

Вице-спикер Верховной рады предрекла Порошенко место в учебниках истории благодаря предоставлению Украине томоса.

«Очень неравнозначные масштабы — учебник истории, историческое событие и предвыборный пиар, как кто-то так говорит. Это неравнозначные по значимости вещи», — отметила она.

При этом украинские политологи придерживаются другой точки зрения, поскольку вмешательство президента в церковные дела не оценили граждане страны. Так, киевский эксперт Вадим Карасев заявлял, что и до этого момента низкий рейтинг Порошенко рухнул после заявлений о предоставлении томоса украинским раскольникам.

Напомним, в прошедшую субботу глава Украины Петр Порошенко рассказал на своих страницах в социальных сетях о подписании с патриархом Константинопольским Варфоломеем соглашения о взаимодействии между сторонами. Порошенко сообщил, что документ, подписанный в Стамбуле, якобы подводит к окончанию процесс предоставления томоса по всем канонам православной церкви.

Ранее в Русской православной церкви объяснили, что означает соглашение Варфоломея и Порошенко.