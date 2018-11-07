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Глава Южной Кореи рассчитывает провести переговоры с Путиным на саммите в Сингапуре

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Глава Южной Кореи рассчитывает провести переговоры с Путиным на саммите в Сингапуре

Сеул, 7 ноября. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным во время саммита в Сингапуре, передает администрация южнокорейского лидера.

«Президент Мун Чжэ Ин проведет переговоры с премьер- министром Австралии Скоттом Моррисоном, а также президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Точные даты указанных переговоров не называются. В администрации Мун Чжэ Ина добавили, что также глава КНДР на саммите в Сингапуре может встретиться с вице-президентом США Майклом Пенсом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин будет находиться в Сингапуре с 13 ноября. Там он будет участвовать в саммитах Корея плюс «АСЕАН», «АСЕАН плюс три» и саммите Всестороннего регионального экономического партнерства.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во время поездки в Париж на мероприятия, приуроченные к 100-летию окончания Первой мировой войны, не сможет провести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Автор: Василий Котов
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