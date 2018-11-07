Польша обеспокоена утечкой украинских работников на Запад

Варшава, 7 ноября. Стремление украинских работников уехать из Польши дальше на Запад представляет собой угрозу для польской экономики. Об этом говорят итоги исследования Союза предпринимателей и работодателей, размещенного на сайте.

Отмечается, что из-за утечки трудовой силы страна может потерять 1,6% ВВП. Согласно данным союза, утечка может касаться полумиллиона человек, в то время как поток трудовой иммиграции в Польшу с украинского направления значительно снизился. Варшава считает причиной такой тенденции введение безвизового режима Украины с ЕС. Кроме того, в Польше подчеркнули, что ряд стран ЕС готовят рынок труда для работников извне Европейского союза. Речь, прежде всего, идет о Германии.

По оценкам Национального совета по народонаселению, к 2050 году Польша должна принять пять миллионов экономических мигрантов для поддержания текущих темпов экономического развития.