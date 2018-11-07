Закон един для всех: эксперты поддержали отказ Смольного согласовать митинг КПРФ в Петербурге
Смольный предостерег представителей КПРФ от проведения несанкционированных акций в день 101-й годовщины Октябрьской революции, 7 ноября 2018 года.
«Проведение несогласованных публичных мероприятий, затрагивающих права и свободы других лиц, будет являться нарушением действующего законодательства. Правоохранительные органы будут контролировать соблюдение правопорядка на улицах и в общественных местах Санкт-Петербурга», — заявили в администрации города.
Власти Петербурга отказались согласовать традиционное для коммунистов в последние годы шествие от Финляндского вокзала по набережной к крейсеру «Аврора», как и митинг у «корабля революции», однако предложили альтернативные площадки: Удельный парк, Полюстровский парк, Сад 30-летия Октября, Южно-Приморский парк, а также актовый зал Смольного. Стоит заметить, что акция не была одобрена во избежание ДТП и нарушений порядка. У администрации Петербурга после отказа уже не было возможности согласовать акцию в соответствии с №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Генеральный директор аналитического центра Polit Generation Ярослав Игнатовский в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал отказ Смольного согласовывать акцию. По его словам, это решение было абсолютно правомерно.
«Власти поступают в соответствии с законом. Закон должен быть един для всех, и не должно быть никаких исключений. Если это мероприятие было не согласовано, то запрет справедлив.
Другое дело — необходимо избежать силового сценария. Данная акция может быть использована деструктивными силами для провокации. Если кто-то попытается бросить в представителя власти булыжник, как на это реагировать? Провокации могут иметь место.
Закон есть закон, любым политическим силам его нарушать не стоит. В соответствии с законом администрация после отказа уже не могла согласовать шествие», — говорит политический аналитик.
Он еще раз напомнил, что власти предлагали КПРФ альтернативные площадки для проведения массовых мероприятий.
«Они не согласились, это их проблемы. Понимаете, мероприятие в центре города, в будний день, — 7 ноября уже не является выходным. Мы живем уже в другой стране, сейчас не Советский Союз. Коммунисты просто будут мешать другим гражданам. В районе Финляндского вокзала напряженная транспортная обстановка. Не дай бог задавят кого», — заключил политолог.
Он напомнил, кроме того, что ранее коммунисты сами себя дискредитировали.
«КПРФ дискредитировала себя как политическая партия после того, как отказалась выставлять кандидата на выборах в Приморье», — резюмировал Ярослав Игнатовский.
Независимый аналитик Алексей Филиппов в свою очередь обратил внимание на то, как действует полиция во время митингов.
«Давайте вспомним последние мероприятия Алексея Навального. Акции были крайне провокационными, но никаких массовых задержаний не было. Сейчас не 2011 год, силовики научились работать на митингах. В автозаках оказываются только те, кто сознательно идет на нарушения закона.
И в этом нет ничего удивительного — есть Административный и Уголовный кодексы, за нарушения норм которых предусмотрено наказание», — резюмировал Филиппов.