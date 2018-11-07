Закон един для всех: эксперты поддержали отказ Смольного согласовать митинг КПРФ в Петербурге

Смольный предостерег представителей КПРФ от проведения несанкционированных акций в день 101-й годовщины Октябрьской революции, 7 ноября 2018 года.

«Проведение несогласованных публичных мероприятий, затрагивающих права и свободы других лиц, будет являться нарушением действующего законодательства. Правоохранительные органы будут контролировать соблюдение правопорядка на улицах и в общественных местах Санкт-Петербурга», — заявили в администрации города.

Власти Петербурга отказались согласовать традиционное для коммунистов в последние годы шествие от Финляндского вокзала по набережной к крейсеру «Аврора», как и митинг у «корабля революции», однако предложили альтернативные площадки: Удельный парк, Полюстровский парк, Сад 30-летия Октября, Южно-Приморский парк, а также актовый зал Смольного. Стоит заметить, что акция не была одобрена во избежание ДТП и нарушений порядка. У администрации Петербурга после отказа уже не было возможности согласовать акцию в соответствии с №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Генеральный директор аналитического центра Polit Generation Ярослав Игнатовский в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал отказ Смольного согласовывать акцию. По его словам, это решение было абсолютно правомерно.

«Власти поступают в соответствии с законом. Закон должен быть един для всех, и не должно быть никаких исключений. Если это мероприятие было не согласовано, то запрет справедлив. Другое дело — необходимо избежать силового сценария. Данная акция может быть использована деструктивными силами для провокации. Если кто-то попытается бросить в представителя власти булыжник, как на это реагировать? Провокации могут иметь место. Закон есть закон, любым политическим силам его нарушать не стоит. В соответствии с законом администрация после отказа уже не могла согласовать шествие», — говорит политический аналитик.

Он еще раз напомнил, что власти предлагали КПРФ альтернативные площадки для проведения массовых мероприятий.

«Они не согласились, это их проблемы. Понимаете, мероприятие в центре города, в будний день, — 7 ноября уже не является выходным. Мы живем уже в другой стране, сейчас не Советский Союз. Коммунисты просто будут мешать другим гражданам. В районе Финляндского вокзала напряженная транспортная обстановка. Не дай бог задавят кого», — заключил политолог.

Он напомнил, кроме того, что ранее коммунисты сами себя дискредитировали.

«КПРФ дискредитировала себя как политическая партия после того, как отказалась выставлять кандидата на выборах в Приморье», — резюмировал Ярослав Игнатовский.

Независимый аналитик Алексей Филиппов в свою очередь обратил внимание на то, как действует полиция во время митингов.