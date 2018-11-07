«Как снег зимой»: профессор ВШЭ назвал незначительными новые санкции США против России

Москва, 7 ноября. Власти США готовятся ввести в ноябре второй пакет санкций против России, который, по мнению американских сенаторов, должен будет нанести серьезный урон по экономике страны.

Речь может идти о запрете «Аэрофлоту» осуществлять полеты в США, о заморозке экспорта и импорта (в том числе нефти), сведении к нулю дипломатического общения и введения санкций против российского госдолга.

Профессор Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Олег Матвейчев полагает, что несмотря на воинственную риторику Вашингтона, санкции будут незначительными.

Запрет на авиаперелеты не закроет США для россиян, а лишь сделает маршрут более неудобным. После санкций желающим посетить Штаты гражданам придется летать не напрямую, а через Мексику. Точно также в настоящее время россияне добираются на Украину через Белоруссию.

Российский госдолг не настолько большой, чтобы его блокировка серьезно повлияла на ситуацию, да и занимает российское правительство преимущественно на внутреннем рынке, а не на внешнем. А что касается запрета на покупку российской нефти, Матвейчев уверен, что США на этот шаг не пойдут, поскольку Россия — это не Иран.

«Для России же очередные санкции, как снег зимой. Удивляться нечему. Я думаю, не будет запрета на покупку наших углеводородов. Даже против Ирана эту меру до конца не вводили. Для нашей страны все эти санкции – наплевать и забыть», — пояснил он изданию «Новые известия».

Как передает Infox.ru, ранее США пригрозили России вторым пакетом санкций, если Москва не докажет свою непричастность к делу Скрипалей или не даст гарантий, что не будет использовать химоружие.

Отметим, что Россия неоднократно заявляла о своей непричастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, а также указывало на отсутствие доказательств, которые бы связывали данный инцидент с Москвой.