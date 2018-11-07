Омским предпенсионерам предлагают стипендию за переквалификацию
Омск, 7 ноября. Безработным предпенсионерам в Омской области предлагают получать специальную стипендию за переквалификацию.
Данный вопрос обсудили в рамка круглого стола, прошедшего в среду, 7 ноября. По словам замначальника Главного управления государственной службы занятости населения Омской области Олеси Кайль, в настоящее время для жителей региона действует целый комплекс различных госуслуг, в том числе желающие могут пройти бесплатное профессиональное обучение, которое длится от трех до шести месяцев, после чего выдается свидетельство установленного образца. Об этом пишет om1.ru.
«… граждане, официально признанные безработными, могут получать стипендию. Однако жители, чей возраст уже достиг пенсионного, получают образование без нее, поскольку уже получают пенсию», — отметила Кайль.