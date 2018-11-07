Омским предпенсионерам предлагают стипендию за переквалификацию

Омск, 7 ноября. Безработным предпенсионерам в Омской области предлагают получать специальную стипендию за переквалификацию.

Данный вопрос обсудили в рамка круглого стола, прошедшего в среду, 7 ноября. По словам замначальника Главного управления государственной службы занятости населения Омской области Олеси Кайль, в настоящее время для жителей региона действует целый комплекс различных госуслуг, в том числе желающие могут пройти бесплатное профессиональное обучение, которое длится от трех до шести месяцев, после чего выдается свидетельство установленного образца. Об этом пишет om1.ru.