Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Омским предпенсионерам предлагают стипендию за переквалификацию

58
0 Оставить комментарий

Омским предпенсионерам предлагают стипендию за переквалификацию

Омск, 7 ноября. Безработным предпенсионерам в Омской области предлагают получать специальную стипендию за переквалификацию.

Данный вопрос обсудили в рамка круглого стола, прошедшего в среду, 7 ноября. По словам замначальника Главного управления государственной службы занятости населения Омской области Олеси Кайль, в настоящее время для жителей региона действует целый комплекс различных госуслуг, в том числе желающие могут пройти бесплатное профессиональное обучение, которое длится от трех до шести месяцев, после чего выдается свидетельство установленного образца. Об этом пишет om1.ru.

«… граждане, официально признанные безработными, могут получать стипендию. Однако жители, чей возраст уже достиг пенсионного, получают образование без нее, поскольку уже получают пенсию», — отметила Кайль.

Автор: Ксения Пудовкина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.