Сирия отказалась от помощи Израиля: каковы причины такого решения

Главный врач миссии «Добрососедство» подполковник ЦАХАЛ Сергей Кутиков рассказал журналистам, что сирийское правительство отказалось от израильской гуманитарной помощи после восстановления контроля над юго-западным районом страны. Почему такое решение оправдано — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«Мы предлагали сирийцами продолжить оказывать помощь и напрямую, и через ООН, но они отказались»,— сказал заявил Сергей Кутиков.

Израильская операция «Добрососедство» длилась с 2016-го года по лето 2018-го и была направлена на поддержку населения прилегающих к территории Голанских высот районам Сирии.

По информации, которую озвучил подполковник ЦАХАЛ, к концу 2017-го года Израилем было передано около семидесяти тонн продовольствия, а гуманитарная помощь за все время «Добрососедства» была поставлена на сумму 150 миллионов долларов. Однако Сергей Кутиков умолчал, кому именно предназначались эти поставки.

Он упомянул, что израильтяне помогли оборудовать госпиталь в городе Брика (Эль-Бурейка).

«Это единственная оборудованная больница, которая работала на протяжении последних двух лет в регионе, где проживает 250 тысяч населения», — отметил Сергей Кутиков, не уточнив, что данный госпиталь находился на территории группировок «Сирийская свободная армия» и «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) и использовался для лечения боевиков.

Федеральное агентство новостей уже писало об этом медицинском учреждении джихадистов, где, в том числе, было найдено израильское оборудование и лекарства. Израиль также обеспечивал подконтрольные боевикам приграничные районы электрогенераторами и керосином и лечил «сирийцев» в своих больницах.

По всей видимости, именно из-за такого сотрудничества с боевиками Сирия и отказалась от гуманитарной помощи Израиля, как ранее отказалась и от помощи западных стран, о чем летом этого года сообщал сирийский президент Башар Асад.

В частности, он подчеркивал, что не собирается привлекать Европу и США к проектам в области реконструкции Сирии.

«Мы просто не позволим им это сделать. Придут они с деньгами или нет? Предложат они заем, пожертвование или гранты, что угодно — нам Запад не нужен. Запад далек от понятия «честность»: они не дают, они только берут», — объяснял тогда свою позицию президент.

Ситуацию Федеральному агентству новостей прокомментировал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Эксперт в первую очередь отметил, что позиция Израиля является лицемерной от начала и до конца.

«По всем нормам международного права гуманитарная помощь, прежде всего, оказывается суверенному государству. Израиль не оказывал помощь народу Сирии. Та помощь, которая поступала со стороны Израиля, шла незаконным вооруженным формированиям, которые действовали на юге Сирии. Поэтому считать это гуманитарной помощью сирийскому народу, конечно, нельзя. Напротив, возникает резонный вопрос: почему Израиль оказывал помощь боевикам, террористам запрещенной в мире организации? Какой смысл был у данной акции? Не была ли эта помощь боевикам направлена против сирийского народа и сирийского правительства?», — рассказал Владимир Шаповалов.

По его мнению, то, что Сирийская Арабская Республика в этой ситуации отказалась от израильской помощи — это вполне резонно, поскольку участвовать в лицемерной политике Тель-Авива нет никакого смысла.

«Это касается и позиции Сирийской Арабской Республики по вопросам помощи западных стран. Она мне представляется вполне нормальной и адекватной ситуации, поскольку представители западной коалиции — это государства, которые сыграли «ведущую роль» в разжигании вооруженного конфликта и поддержке террористических формирований, которые боролись против законной власти Сирии. Западные страны также виновны в оккупации части территорий Сирии, в нанесении военных ударов по территории арабской республики, которые, кстати, продолжаются и по настоящее время: с применением запрещенного оружия, по мирным жителям», — напомнил эксперт.

Исходя их этого, собеседник ФАН делает логичный вывод о том, что в данной ситуации любая помощь со стороны западного сообщества и их союзников на Ближнем Востоке официальному Дамаску выглядит очень странно, поскольку именно Запад виновен в тех многочисленных разрушениях, которые постигли территорию Сирии.

«Позиция сирийских властей оправдана. Запад неоднократно демонстрировал свое неуважение к сирийскому правительству, выбору сирийского народа, и эти неприемлемые выпады со стороны тех или иных западных стран в отношении легитимных властей Сирии тоже являются очень явным свидетельством того, что, конечно, здесь ни о каком сотрудничестве с западным сообществом и их союзниками речи быть не может», — подытожил Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.