Ученые определили «уровень страшности» фильмов ужасов с помощью гормонов

Берлин, 7 ноября. Ученые научились определять «уровень страха» в зале кинотеатра во время сеансов с показами фильмов ужасов. Измерить «уровень страшности» кинокартин удалось с помощью гормона страха. К таким выводам пришли сотрудники немецкого университета Макса Планка.

Согласно выводам исследования, во время показа фильмов ужасов воздух в зале кинотеатра наполняется гормонами страха. Измерение их уровня позволяет определить степень напряженности аудитории. Данный метод можно предложить как способ возрастной классификации фильмов, пишет Planet Today.

Исследования проводились на протяжении 135 показов 11 разных фильмов в течение двух недель. За это время кинотеатры посетили около 13 тысяч зрителей. Ученые выявили, что летучие соединения в воздухе кинотеатра соотносятся с рейтингом фильма. Во время просмотра картины, подходящей к просмотру всем возрастам, зрители выделяли «гормон страха» гораздо меньше.