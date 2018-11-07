Президент Мадагаскара и его предшественники проголосовали на выборах

Антананариву, 7 ноября. Последний президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина и его предшественники Андри Радзуэлина и Марк Равалуманана проголосовали на стартовавшем в государстве первом туре президентских выборов.

7 ноября в Мадагаскаре проходит народное голосование. Необходимость в нем появилась в связи с тем, что месяц назад Радзаунаримампианина, который вступил на пост президента в январе 2014 года, объявил о своей отставке. Согласно действующему закону, для участия в выборах президент должен уйти с поста за 60 дней до дня голосования.

Решению об отставке главы Мадагаскара предшествовали попытка импичмента в 2015 году и волна протестов в начале текущего года.

Избирательные участки в иностранном государстве открылись в 03.00 по времени Москвы, прием голосов должен завершиться в 14.00 по московскому времени.

Радзаунаримампианина, чьи слова передает в Twitter группа его поддержки на выборах, призвал жителей Мадагаскара исполнить свой гражданский долг и принять участие в голосовании.

"Le pouvoir est aujourd'hui entre les mains du peuple malgache. Je les invite ainsi à accomplir leur devoir de citoyen et à aller voter". Hery Rajaonarimampianina. #Mdg2018 #Madagascar pic.twitter.com/z7d6AvqvZw — Voromahery2018 (@Voromahery2018) 7 ноября 2018 г.

«Я верю в мудрость народа Мадагаскара», — подчеркнул в свою очередь кандидат Радзуэлина, который отметил, что президента граждане выберут на пятилетний срок.

J’appelle tous les citoyens malagasy à voter en conscience pour le candidat de leur choix, celui qui gouvernera notre pays pour les 5 prochaines années.

J’ai confiance en la sagesse du peuple malagasy. #Madagascar #MDG2018 pic.twitter.com/XoysWJoJql — Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) 7 ноября 2018 г.

В том числе на участок для голосования прибыл и Равалуманана, известный как «молочный магнат». Он находился на посту президента страны с 2002 по 2009 год.

Напомним, на текущих выборах почти 10 миллионов избирателей смогут проголосовать за одного из 36 кандидатов, среди которых: три бывших президента страны, два экс-премьера, священники и рок-звезда. Как сообщал ранее портал Business-standard, один из кандидатов должен набрать 50% голосов избирателей, в противном случае 19 декабря состоится второй тур выборов.