Что празднуем 7 ноября 2018 года: 101 год Октябрьской революции и День воинской славы

Седьмое ноября сегодня уже не «красный день календаря», но в истории нашей страны это очень важная дата. В этот день в России вспоминают два важнейших исторических события, без преувеличения изменивших судьбу мира. А для людей старшего поколения 7 ноября — это главный советский праздник — годовщина события, которое в советской историографии носило гордое название «Великая Октябрьская социалистическая революция».

Что празднуем 7 ноября 2018 года

7 ноября 2018 года является рабочим днем, но в России отмечают две памятные даны. Во-первых, это 101 годовщина Октябрьской революции 1917 года, а, во-вторых, это День воинской славы России, который отмечается в память об историческом военном параде на Красной площади в ноябре 1941 года во время Великой Отечественной войны.

Знаменитый парад 1941 года был приурочен к 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. В это время немецко-фашистские захватчики совсем близко подошли к Москве, и солдаты Красной армии, участвовавшие в параде, сразу направлялись на фронт, проходивший в непосредственной близости от столицы нашей Родины.

Именно в те ноябрьские дни началось контрнаступление Красной армии, завершившееся окончательным разгромом врага в Битве за Москву.

7 ноября — День Октябрьской революции

День Октябрьской социалистической революции связан с событиями 25 октября 1917 года (7 ноября по новому стилю). Согласно советской исторической науке, именно в этот день большевики во главе с создателем советского государства Владимиром Лениным подняли в Петрограде вооруженное восстание, свергнув Временное правительство и взяв власть в свои руки. 7 ноября считается днем создания Советского государства, которое просуществовало до осени 1991 года.

Как в СССР отмечали годовщину революции

После установления в России советской власти 7 ноября почти сразу стало праздничным и выходным днем. В этот день проходили митинги и другие революционные мероприятия, участие в которых фактически носило обязательный характер.

С 1927 года День Октябрьской революции стали отмечать два дня подряд — 7 и 8 ноября. Впрочем, если праздники совпадали с выходными, их не компенсировали, как это предусмотрено нынешним Трудовым кодексом.

Вплоть до 1991 года 7 ноября в Москве, Ленинграде и других крупных советских городах проходили военные парады, а затем демонстрации трудящихся, участие в которых четко регламентировалось.

Вечером во всех городах-героях гремели праздничные салюты, посмотреть на которые собирались десятки тысяч зрителей. Годовщина революции была по-настоящему народным праздником, который отмечали не только на массовых мероприятиях, но и в домашней обстановке, в дружеских компаниях, вместе с родственниками и друзьями.

7 ноября в современной России

После распада СССР осенью 1991 года Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) была запрещена, и День Октябрьской революции перестали праздновать на официальном уровне.

С 1992 по 2004 годы 7 ноября оставалось выходным, а 8 ноября стало рабочим днем.

В 1995 году было предложено отмечать 7 ноября День воинской славы России — в честь военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году.

В 1996 году первый президент России Борис Ельцин издал указ, по которому праздник 7 ноября получил новое название — День согласия и примирения. Но согласия и примирения это не принесло — коммунисты и левые силы, как и во времена СССР, продолжали в этот день массово отмечать годовщину Октябрьской революции, устраивая свои весьма многолюдные мероприятия. Доходило и до стычек с властями.

Таким образом, День согласия и примирения, просуществовав всего восемь лет, в России так и не прижился. С 2005 года в нашей стране в ноябре стали отмечать День народного единства. Этот праздник приходится на 4 ноября, а 7 ноября стало рабочим днем.

Сегодня 7 ноября — это рабочий день, в который, повторим, отмечаются две памятные даты: годовщина Октябрьской революции и День воинской славы в честь парада 7 ноября 1941 года.

Впрочем, коммунисты продолжают в эти дни достаточно активно проводить свои мероприятия, и в Петербурге, который они по старой памяти считают «колыбелью революции» (ведь именно в Петрограде в 1917 году произошел октябрьский переворот), и это даже привело к скандалу.

Петербургские коммунисты из наследницы КПСС — Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) — не смогли согласовать традиционное шествие до крейсера «Аврора» и праздничный митинг.

Акция, которая была намечена на рабочий день, не была одобрена властями во избежание ДТП и нарушений правопорядка. Это было сделано в соответствии с законом, учитывая, что КПРФ слишком поздно подала заявку на проведение митинга, а место, на которое она претендовала, уже было занято под другое мероприятие.

Организаторам были предложены на выбор пять мест (Удельный и Полюстровский парки, сад 30-летия Октября, Южно-Приморский парк, а также актовый зал Смольного), но такая альтернатива коммунистов не устроила. Впрочем, власти Северной столицы пообещали сделать все необходимое для полного обеспечения общественного порядка.