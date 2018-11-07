Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Путин: Петербург стал одним из авторитетных центров международной спортивной жизни

39
0 Оставить комментарий

Путин: Петербург стал одним из авторитетных центров международной спортивной жизни

Москва, 7 ноября. Российский лидер Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей мирового первенства по прыжкам на батуте 2018 года и назвал Петербург одним из авторитетных центров мировой спортивной жизни. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский президент отметил, что Северная столица накопила огромный опыт подготовки и проведения различных стартов и турниров самого высокого уровня​​​.

Кроме того, он выразил уверенность, что нынешние международные соревнования пройдут «на отлично», будут способствовать популяризации прыжкам на батуте.

Путин также добавил, что в ближайшие дни состязания по прыжкам на батуте объединят в городе на Неве как именитых спортсменов, так и молодых участников из разных государств.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.