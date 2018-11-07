Путин: Петербург стал одним из авторитетных центров международной спортивной жизни

Москва, 7 ноября. Российский лидер Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей мирового первенства по прыжкам на батуте 2018 года и назвал Петербург одним из авторитетных центров мировой спортивной жизни. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский президент отметил, что Северная столица накопила огромный опыт подготовки и проведения различных стартов и турниров самого высокого уровня​​​.

Кроме того, он выразил уверенность, что нынешние международные соревнования пройдут «на отлично», будут способствовать популяризации прыжкам на батуте.

Путин также добавил, что в ближайшие дни состязания по прыжкам на батуте объединят в городе на Неве как именитых спортсменов, так и молодых участников из разных государств.