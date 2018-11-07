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Названы самые экологически благополучные страны мира

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Названы самые экологически благополучные страны мира

Москва, 7 ноября. Эксперты портала Numbeo для ежегодного отчета Pollution Index 2018 Mid-Year составили рейтинг самых экологически благополучных стран мира.

Экологическую ситуацию в государствах специалисты оценивали на основе опроса местных жителей. Согласно результатам исследования, самыми благополучными с точки зрения экологии странами стали Финляндия, Исландия, Эстония, Швеция и Норвегия.

Названы самые экологически благополучные страны мира

При этом самыми загрязненными странами были признаны Монголия, Афганистан и Мьянма. Всего в рейтинг попали 102 государства. При оценке эксперты обращали внимание на степень загрязнения воздуха и воды. Россия расположилась на 48 строчке списка.

Ранее эксперты Всемирной метеорологической организации пришли к выводу, что озоновый слой Земли постепенно восстанавливается. По их оценкам, он может полностью восстановиться к 2060 году.

Автор: Василий Котов
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