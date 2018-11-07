Все встает на свои места: в РФ объяснили появление «дыры недоверия» между Украиной и Польшей

Конфликт Польши с Брюсселем рикошетом ударил по отношениям Варшавы с Киевом. Как пишет экс-посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч в колонке издания Gazeta Wyborcza, Украина перестала рассматривать Польшу в качестве модели для подражания, а Польша потеряла заинтересованность в европеизации Украины. По ее словам, в польско-украинских отношениях «дыра недоверия», которая постоянно увеличивается. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Правительство партии «Право и справедливость» игнорирует Украину. Ярослав Качиньский, однако, должен решить, что более важно: стратегический интерес Польши или подмигивание националистическим и крайним сообществам», — пишет Катажина Пелчинская-Наленч.

Украина сделала ставку на силу

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил: Украина изначально сделала ставку на силу, которая находится в кризисе. Идея евроинтеграции к 2014 году буквально захлестнула умы жителей Украины, ЕС казался неким раем, где все живут долго, счастливо и не знают никаких материальных проблем. Однако с течением времени украинцам пришлось столкнуться с реальностью.

«Оказывается, Евросоюз далеко не един. Из его состава выходит ключевой игрок — Великобритания. Теперь на очереди еще и Польша, которая хочет сохранить национальную идентичность, а не раствориться в общем котле. Киев наконец-то осознал, что ему придется договариваться не только с бюрократией в Брюсселе, а с каждым членом ЕС по отдельности. И получается, что Великобритания уже почти вышла, у Польши свои интересы, Германия и вовсе строит с Россией «Северный поток — 2», который серьезно может ударить по украинской экономике», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, на словах все страны-члены ЕС поддерживают Украину и не признают Крым российским, а вот кормить украинцев за свой счет, как на то рассчитывали участники Майдана в 2014 году, никто не собирается. Сейчас Киев столкнулся с тем, что ему придется строить новые отношения с Европой. Обычной риторики про «оборонительный рубеж от восточных варваров» уже не хватает. В условиях кризиса внутри Евросоюза обостряются и старые противоречия между его членами и Украиной.

«Наиболее яркие — отношения с Польшей. Есть застарелое недоверие между Варшавой и Киевом. Но главное — нет действенных механизмов, чтобы эти противоречия преодолеть. Скажем, если бы Украина и Польша имели много совместных высокобюджетных экономических проектов, то многие вопросы были бы сняты. Но сегодня Украина ничего в этом плане предложить не может.