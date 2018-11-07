Сирия сегодня: российские войска РХБЗ отслеживают обстановку в Идлибе, в Латакии погиб военнослужащий САА

Сирия, 7 ноября. Российские войска РХБЗ приступили к мониторингу ситуации в провинции Идлиб. В результате обстрела боевиков в Латакии погиб боец сирийской армии. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

РХБЗ контролирует территорию Идлиба

Расчеты боевых машин российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РХМ-6 начали мониторинг ситуации в демилитаризованной зоне провинции Идлиб. Об этом сообщил командир одного из расчетов в населенном пункте Хальфая Дмитрий Петров.

Как стало известно, РХМ-6 позволит вовремя обнаруживать применение радикальными исламистами химического оружия. Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что на российские посты в непосредственной близости к демилитаризованной зоне в провинции Идлиб переброшены шесть машин РХБЗ.

«При обнаружении отравляющих веществ в воздухе, (РХМ-6 — Прим. ФАН) выдают световую и звуковую сигнализацию, а также определяют азимут и угол места нахождения данного отравляющего вещества, его тип и концентрацию», — подчеркнул Петров.

Представители базирующейся в Хальфайе военной полиции сообщают, что выбитые из населенного пункта еще год назад боевики находятся в трех километрах от позиций САА. При этом террористы продолжают время от времени нарушать режим прекращения боевых действий.

«Делают это преднамеренно, с целью провокации, с участием мобильных групп, — это либо пикапы, либо установка РСЗО, которая производит несколько выстрелов в сторону военнослужащих Сирийской арабской республики и уезжает. Соответственно, ответный огонь мы не открываем», — отметил российский военный.

Напомним, РХМ-6 — российская разведывательная химическая машина. Создавалась на базе бронетранспортера БТР-80 и способна обнаружить в воздухе токсичные вещества 26 видов.

В Латакии погиб военнослужащий САА

В провинции Латакия погиб военнослужащий сирийской армии. Это произошло в ходе одного из случаев обстрела боевиками позиций войск САР, рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«В течение суток в идлибской зоне деэскалации зафиксировано одно нарушение режима прекращения боевых действий. Боевиками незаконных вооруженных формирований обстреляны позиции сирийских правительственных сил в районе высоты Телль-Метвази в провинции Латакия. В результате обстрела погиб один военнослужащий Вооруженных сил Сирии», — отметил он.

Также стало известно, что подразделения военной полиции РФ сопроводили колонны из 60 единиц автомобильной техники, возвращающейся из лагеря беженцев «Эр-Рукбан» после доставки гуманитарных грузов по линии ООН.

Обстановка в зонах деэскалации

За минувшие сутки российские специалисты в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали четыре случая нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

«Зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях Латакия — два, Алеппо — два случая. В результате обстрелов получили ранения восемь военнослужащих САР. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — значится в документе военного ведомства.

В общей сложности сотрудники ЦПВС провели 1984 гуманитарных акций и перевезли 3105,58 тонны гуманитарных грузов.