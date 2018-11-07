В Китае достроили самый глубокий в стране подводный тоннель

Пекин, 7 ноября. Строители завершили возведение самого глубокого в Китае подводного тоннеля метро.

Сооружение длиной 8,1 километра частично пролегает под водой и соединяет восточную и западную части города Циндао в провинции Шаньдун, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на компанию China Railway No.3 Engineering Group.

Отмечается, что построенный тоннель является самым глубоким на материковой части Китая, наиболее глубокая его часть расположена на 88 метрах ниже уровня моря.

Строители начали работу в сентябре 2015 года, напоминает телеканал «360».

Ранее американский бизнесмен, один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс продемонстрировал на выставке Reinvented Toilet Expo в Китае высокотехнологичный туалет, который работает без воды. Современное устройство, которое не нуждается в воде и сточных трубах для работы, способно отделить твердые отходы от жидких, а затем переработать в химические удобрения.