На вокзале в Барселоне ищут взрывчатку

Барселона, 7 ноября. Полиция Каталонии была экстренно вызвана на вокзал Барселоны из-за сообщения об обнаружении взрывчатки. Правоохранительные органы остановили движение поездов по двум железнодорожным путям на время работы саперов.

«Мы проверяем пути высокоскоростных поездов AVE на вокзале «Сантс» в Барселоне после активации мер безопасности. Проведена эвакуация с железнодорожных путей номер три и четыре. Работает группа саперов», — сообщает каталонская полиция в Twitter.

Другие подробности инцидента пока не уточняются. Напомним, что на днях лондонская полиция перекрыла площадь и дороги возле Вестминстерского дворца, где располагается парламент Великобритании. Причиной стал подозрительный пакет, найденный возле здания. После проверки правоохранительные органы убедились, что содержимое пакета не представляет угрозы, и вновь открыли площадь возле Вестминстера.