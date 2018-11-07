Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

На вокзале в Барселоне ищут взрывчатку

67
0 Оставить комментарий

На вокзале в Барселоне ищут взрывчатку

Барселона, 7 ноября. Полиция Каталонии была экстренно вызвана на вокзал Барселоны из-за сообщения об обнаружении взрывчатки. Правоохранительные органы остановили движение поездов по двум железнодорожным путям на время работы саперов.

«Мы проверяем пути высокоскоростных поездов AVE на вокзале «Сантс» в Барселоне после активации мер безопасности. Проведена эвакуация с железнодорожных путей номер три и четыре. Работает группа саперов», — сообщает каталонская полиция в Twitter.

Другие подробности инцидента пока не уточняются. Напомним, что на днях лондонская полиция перекрыла площадь и дороги возле Вестминстерского дворца, где располагается парламент Великобритании. Причиной стал подозрительный пакет, найденный возле здания. После проверки правоохранительные органы убедились, что содержимое пакета не представляет угрозы, и вновь открыли площадь возле Вестминстера.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.