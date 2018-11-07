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Иски к «Яндексу» в связи с антипиратским меморандумом могут быть отозваны

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Иски к «Яндексу» в связи с антипиратским меморандумом могут быть отозваны

Москва, 7 ноября. Представитель «Газпром-медиа», владеющего телеканалами ТВ3 и «Супер», не исключает отзыв исков к «Яндексу» в связи с заключением антипиратского меморандума. Как рассказала представитель «Газпром-медиа» Екатерина Трофимова, компания рассматривает свои дальнейшие действия в связи с подписанием документа.

Она не исключила отзыв исков после того, как специалисты разберутся, «как все это работает». Как пишет ТАСС, в среду Московской городской суд отложил слушания по искам телеканалов к «Яндексу» на 5 декабря.

Напомним, два телеканала требуют «Яндекс» прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение принадлежащих им произведений на сайте поисковика. Кроме того, они хотят взыскать с компании 10 тысяч рублей каждому истцу в качестве компенсации за нарушение исключительного права.

Иски к «Яндексу» в связи с антипиратским меморандумом могут быть отозваны

Автор: Алия Садыкова
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