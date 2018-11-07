В Госдуме рассказали, как сделать российские школы сильнейшими в мире

Москва, 7 ноября. Российскому образованию предстоит войти в десятку лучших мировых систем. Об этой задаче, поставленной президентом, на площадке Государственной думы в среду, 7 ноября, напомнила министр просвещения Ольга Васильева, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По данным министерства, международные исследования качества математического и естественнонаучного образования (TIMSS) показали, что российские школьники начальных классов стали лидерами на мировом уровне образования.

«Мы опережаем Китай и Финляндию, оказываемся лучше в математических, естественных науках, читательской грамотности», — уточнила министр.

Согласно другим исследованиям — PIRLS, PISA — у российских школьников на выходе после девятого класса позиции в сравнении с остальным миром невысоки. По словам Васильевой, здесь Россия находится только на 36-м месте.

«На сегодняшний день есть проблемы, но у нас все равно есть предпосылки для того, чтобы совершить важный скачок и войти в десятку лучших мировых систем образования. В 1986 году мы были лучшими в стандарте PISA, можем достичь этого снова», — заявила министр.

По планам министерства, попасть в эту достойную десятку российское образование должно с помощью десяти задач, которые уже профинансированы из федерального бюджета. Среди них такие, как проект «Современная школа», на который выделено 275,92 млрд рублей (246 млрд уйдут в регионы).

«Здесь мы решаем три задачи — улучшаем материально-техническую базу, укрепляем педагогический состав, обеспечиваем главное и качественное выполнение содержания образования», — рассказала министр.

Другие проекты должны поддержать одаренных детей, родителей, которые занимаются домашним воспитанием, создать цифровую образовательную среду и кванториумы для дополнительного образования. Половина всех учителей России пройдет переподготовку на 15 млрд рублей бюджетных денег, отдельный проект посвящен качеству среднего профессиональное образования.

«Качество этого образования заметно выросло, — сказала Васильева. — Ежегодно у нас на 10 тысяч больше ребят после 9 класса выбирают дальнейший путь через среднее профессиональное образование. Те деньги, которые были направлены на переоснащение лабораторий, привело к нормальным результатам. Ребята показывают результаты: у нас первое место на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest-2018».

Среднее профессиональное образование невозможно без ранней профориентации школьников, напомнила Васильева, уточнив, что с декабря 2018 года в России запускается отдельный проект «Билет в будущее» с финансированием в 1 млрд 200 тысяч рублей, по которому детям с 6 класса помогут определиться с будущим образованием.

Думский депутат, председатель Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов в ответ на доклад министра напомнил, что мир меняется намного быстрее, чем Россия обновляет свои стандарты.

«Если мы не будем достаточно финансировать образование, мы нашего будущего можем не дождаться, — пригрозил депутат. — Мы хорошо выглядим в рейтингах, но система недофинансирована. Мы экономим на том, на чем не должны экономить».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил коллегам о парламентском контроле над инвестициями в образование.

«Самое печальное, что те инвестиции, которые идут в систему образования, реализуются на 8%, и это тревожный звоночек, — высказался Вячеслав Володин. — Мы можем говорить о национальном проекте, мы можем говорить о задачах, которые необходимо решать в будущем, но если реализация будет составлять только несколько процентов в течение года, то понятно к чему это приведет».

«Когда мы с вами говорим о задачах в системе образования, особенно в нашей российской школе, мы должны обязательно говорить о повышении престижа профессии учителя. Мы с вами должны говорить о конкретных KPI, ежегодных причем, за которые наши коллеги из правительства должны отвечать. Прошел год – что сделано, какое количество школ введено, на какие мы уровни вышли? И, безусловно, все это должно сопровождаться новыми технологиями, внедрениями их в систему образования. Хотелось бы, чтобы и мы, прежде всего к себе, предъявили требования более эффективной работы в этом направлении. Никто не снимал с нас обязанности парламентского контроля. Эта норма определяет, что мы должны контролировать реализацию государственных программ, которые в течение года сегодня, как видите, реализуются не так, как хотелось бы», — подчеркнул Володин.

Бюджет на 2018 год, выделенный на систему образования, по сравнению с прошлым годом увеличился до 729,5 млрд рублей, но этого все равно недостаточно для того, чтобы догнать десятку лучших образовательных систем мира, уверены в Госдуме.