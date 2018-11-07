На выборах в штате Невада победил мертвый кандидат | 7 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

На выборах в штате Невада победил мертвый кандидат В США на местных выборах в штате Невада победил мертвый кандидат. Претендент от республиканской партии, владелец публичного дома Деннис Хоф скончался 16 октября во сне после вечеринки по случаю своего 72 дня рождения. Однако фамилия Хофа была включена в бюллетень на местных выборах в штате Невада, и по результатам подсчета голосов мертвый республиканец выиграл у живого демократа с двукратным отрывом: за Хофа проголосовали 68,3% избирателей. По закону победой почившего кандидата воспользуется другой представитель Республиканской партии.

Минэнерго и ФАС заключат топливные соглашения с нефтяниками Минэнерго и ФАС заключат с нефтяными компаниями соглашения, предусматривающие меры по стабилизации цен на топливо. Соответствующее постановление, обязывающее ведомства пойти на такой шаг, сегодня подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Как отметил премьер, в том случае, если договоренности достигнуть не удастся, придется вводить запретительные пошлины – ограничительные меры по экспорту. Нефтяные компании услышали аргумент главы правительства. И соглашение будет подписано сразу же после того, как постановление вступит в силу.

В Минфине рассказали об ответе Москвы на санкции США Россия будет оспаривать действия американских властей в случае введения санкций на российский государственный долг, в том числе на международных площадках. Об этом заявил заместитель главы Минфина страны Сергей Сторчак. Он отметил, что Россия имеет скопленные резервы, их можно использовать для решения вопросов дефицита государственного бюджета. При этом заместитель министра подчеркнул, что в ведомстве нет панических настроений по этому поводу.